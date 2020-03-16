Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию

«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса», – говорится в открытом письме. Подписавшиеся выступают против обнуления президентских сроков. По их мнению, такое развитие событий «подрывает возможность эволюционного развития нашей страны» на принципах народовластия и свободы.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с письмом и «принимают во внимание все точки зрения». По его словам, в администрацию поступает огромное количество писем поддержки. «Этот вопрос пропорций мы с вами узнаем в результате голосования», – сказал пресс-секретарь.