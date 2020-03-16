Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию. Обращение адресовано депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда. Его текст опубликован на сайте «Эха Москвы».
По данным на 16 марта, обращение подписали 357 человек. Среди них – лингвист Александр Аникин, физик Михаил Данилов, геохимик Юрий Костицын, историк Аскольд Иванчик, директор «Левада-центра» Лев Гудков, телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Ширвиндт, журналисты Леонид Парфенов, Ирина Шихман, Евгения Альбац, Павел Лобков, кинокритик Антон Долин, писатели Александр Архангельский, Лев Рубинштейн, Елена Чижова, Виктор Шендерович, юристы Елена Лукьянова и Илья Шаблинский, экономисты Сергей Алексашенко и Евгений Ясин.
«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса», – говорится в открытом письме. Подписавшиеся выступают против обнуления президентских сроков. По их мнению, такое развитие событий «подрывает возможность эволюционного развития нашей страны» на принципах народовластия и свободы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с письмом и «принимают во внимание все точки зрения». По его словам, в администрацию поступает огромное количество писем поддержки. «Этот вопрос пропорций мы с вами узнаем в результате голосования», – сказал пресс-секретарь.