Совет при правительстве запустил сайт с информацией о коронавирусе

Число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 153 517 человек, 5735 из заболевших скончались, сообщала Всемирная организация здравоохранения к 15 марта. В России зафиксировано 93 случая заболевания, за день число больных выросло на 30 человек. Рост 16 марта стал самым резким за всю историю наблюдения за инфекцией в стране.