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Совет при правительстве запустил сайт с информацией о коронавирусе

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Координационный совет при правительстве запустил сайт стопкоронавирус.рф с информацией о симптомах COVID-19 и мерах предосторожности, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По словам премьера Михаила Мишустина, «на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью», передает «Интерфакс».

Создание Координационного совета во главе с Мишустиным было анонсировано 16 марта. В состав совета вошли мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минздрава Михаил Мурашко, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и др. Совет будет проводить межведомственную работу на всех уровнях власти от федеральных до местных.

Число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 153 517 человек, 5735 из заболевших скончались, сообщала Всемирная организация здравоохранения к 15 марта. В России зафиксировано 93 случая заболевания, за день число больных выросло на 30 человек. Рост 16 марта стал самым резким за всю историю наблюдения за инфекцией в стране.

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