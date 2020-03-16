Украина закрывает метрополитены из-за коронавируса

Метро Киева, Харькова и Львова прекратят работу из-за распространения коронавируса, запрет на работу метрополитенов Украины объявил президент Владимир Зеленский. Ограничение вступит в силу 18 марта в 12.00 местного времени. Помимо метрополитенов будет закрыто железнодорожное, автобусное и авиасообщение между областями и городами страны. Наземный городской транспорт сможет работать с ограничениями: автобусы, троллейбусы и трамваи смогут перевозить не более 20 человек, а маршрутные такси – не более 10.