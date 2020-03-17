КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина для выбора формата его продолжения
Континентальная хоккейная лига на неделю приостановила розыгрыш Кубка Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Плей-офф турнира приостановлен сроком на неделю. За это время КХЛ намерена согласовать новый его формат с государственными органами. Дата начала, сроки и порядок проведения лига опубликует в ближайшее время, говорится в заявлении на сайте КХЛ.
Во втором раунде пелй-офф участвуют СКА, ЦСКА, «Сибирь», «Салават Юлаев», «Динамо» и «Ак-барс». Два клуба сняли свои команды с участие в нем. Это финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Причина — угроза коронавирусной инфекции.
12 марта свой регулярный чемпионат из-за коронавируса приостановила американская НХЛ. Его возобновление в лиге считают возможным не ранее мая 2020 г. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) пандемией. В мире ей заболели около 170 тыс. человек, погибли 6,5 тыс., выздоровели — более 77 тыс.