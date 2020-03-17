Суд перевел под домашний арест создателя правозащитных приложений Литреева

Литреев – бывший активист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его проект «Красная кнопка» позволяет оперативно оповестить правозащитные организации о том, что тебя задержали на митинге. Основанная Литреевым компания Vee Security распространяла прокси для обхода блокировок мессенджера Telegram. Он также известен как создатель проекта «Русский слон». Это база данных о силовиках, которые, по мнению Литреева, превышали полномочия на митингах.