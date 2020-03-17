Суд перевел под домашний арест создателя правозащитных приложений Литреева
Ленинский районный суд Екатеринбурга перевел пол домашний арест основателя компании Vee Security, создателя приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александра Литреева, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Под домашним арестом Литреев пробудет до 22 апреля. Он обвиняется в приобретении и хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК).
У Литреева нет регистрации на территории России, он проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В ходе заседания он заявил, что снял квартиру в Екатеринбурге и добровольно готов передать следствию документы, которые позволяют ему покинуть страну.
Литреева задержали 23 февраля в Екатеринбурге, он признал свою вину. На следующий день Ленинский районный суд отправил IT-специалиста под арест до 22 апреля, позже срок ареста сократили на месяц — до 23 марта.
Литреев – бывший активист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его проект «Красная кнопка» позволяет оперативно оповестить правозащитные организации о том, что тебя задержали на митинге. Основанная Литреевым компания Vee Security распространяла прокси для обхода блокировок мессенджера Telegram. Он также известен как создатель проекта «Русский слон». Это база данных о силовиках, которые, по мнению Литреева, превышали полномочия на митингах.