Суд арестовал создателя правозащитных приложений Литреева по делу о наркотиках

На допросе Литреев рассказал, что еще до приезда в Екатеринбург заказал две закладки (вторую на случай, если не найдет первую). В аэропорту он взял машину каршеринг-сервиса, заехал за девушкой, а затем они поехали в парк, где забрали пакетик с наркотиками. Девушка проходит по делу как свидетель. На допросе она дала аналогичные показания.