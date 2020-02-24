Суд арестовал создателя правозащитных приложений Литреева по делу о наркотиках
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 22 апреля основателя компании Vee Security, создателя приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александра Литреева, сообщает Znak.com. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет три года лишения свободы. Литреев признал свою вину.
О том, что Литреев задержан в Екатеринбурге, стало известно вечером 23 февраля. По версии следствия, IT-специалист 22 февраля прибыл в Екатеринбург, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. После того как они встретились, они поехали вместе забрать закладку с наркотиками.
На допросе Литреев рассказал, что еще до приезда в Екатеринбург заказал две закладки (вторую на случай, если не найдет первую). В аэропорту он взял машину каршеринг-сервиса, заехал за девушкой, а затем они поехали в парк, где забрали пакетик с наркотиками. Девушка проходит по делу как свидетель. На допросе она дала аналогичные показания.
Литреева задержали у гостиницы Novotel и доставили в отделение полиции, рассказал его адвокат Алексей Бушмаков. Наркотики, по его словам, нашли только при обыске в участке. В деле есть рапорт, в котором говорится, что в полицию поступила информация о том, что Литреев якобы перевозит наркотики.
Литреев – бывший активист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его проект «Красная кнопка» позволяет оперативно оповестить правозащитные организации о том, что тебя задержали на митинге. Основанная Литреевым компания Vee Security распространяла прокси для обхода блокировок мессенджера Telegram. IT-специалист также известен как создатель проекта «Русский слон» – базы данных о силовиках, которые, по его мнению, превышали полномочия на митингах.