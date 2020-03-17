Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки

Документ расширяет ограничения, введенные приказом Минкульта о борьбе с коронавирусом от 16 марта. Ранее министерство приостановило работу библиотек вне систем онлайн-доступа. Работа музеев и театров еще не прекращалась, но ограничивалась: в частности, музеям запрещали работать в выходные и выдавать аудиогиды. За последние сутки, до публикации второго приказа, Большой театр отменил спектакли и гастроли, закрылись Третьяковская галерея и Пушкинский музей. В частном порядке для посетителей закрылся музей современного искусства «Гараж».