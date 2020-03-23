В Москве и Подмосковье запретили выходить на улицу гражданам старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома, посещать магазин и аптеку только при крайней необходимости. Для компенсации дополнительных расходов этой категории граждан будет разово выплачено 4000 руб. При этом 2000 руб. будут перечислены авансом, оставшаяся сумма – после окончания домашнего режима при условии его соблюдения. Соответствующие изменения вносятся в указ «О введении режима повышенной готовности» от 5 марта.