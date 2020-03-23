В Москве и Подмосковье запретили выходить на улицу гражданам старше 65 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома, посещать магазин и аптеку только при крайней необходимости. Для компенсации дополнительных расходов этой категории граждан будет разово выплачено 4000 руб. При этом 2000 руб. будут перечислены авансом, оставшаяся сумма – после окончания домашнего режима при условии его соблюдения. Соответствующие изменения вносятся в указ «О введении режима повышенной готовности» от 5 марта.
Среди хронических заболеваний, с которыми не следует выходить на улицу, перечислены:
сахарный диабет;
бронхиальная астма;
хроническая болезнь почек;
онкологические заболевания;
перенесенные ранее инфаркт или инсульт.
Исключение делается только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе крайне необходимо для работы предприятий, организаций, учреждений и органов госвласти, а также для работников здравоохранения. Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели должны перевести на режим удаленной работы, предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. «Самое лучшее – поехать на дачу, тем более что погода в ближайшие дни обещает быть теплой», – посоветовал мэр.
Мобильным операторам запрещено отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, также отменяется начисление пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
Помимо этого Собянин подписал указ, согласно которому на период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в транспорте для школьников.
Аналогичные меры для пожилых жителей Подмосковья и страдающих хроническими заболеваниями ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев. При этом для компенсации дополнительных расходов этой категории граждан разово будет выплачено 3000 руб.
За последние сутки в России выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.