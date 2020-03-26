Счетная палата: сироты ждут получения жилья от семи до 30 лет
Дети-сироты, имеющие право на получение бесплатного жилья от государства, ждут его в среднем семь лет. В пяти регионах — в Чечне, Ингушетии, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Еврейской автономной области — сроки ожидания превышают 30 лет. В 12 регионах жилье предоставляется только на основании судебных решений. Об этом сообщила Счетная палата России по итогам проверки выполнения поручений президента и правительства, направленных на улучшение жизни детей-сирот за период 2017-2019 гг.
В опубликованном отчете отмечается, что улучшения ситуации с обеспечением жилья сирот не произошло. Аудиторы палаты указывают на недостаток финансирования и рост очереди из детей сирот более чем на 9% в 2019 г. По оценке Счетной палаты, при сохранении текущего объема финансирования (39,2 мдрд руб. в 2019 г, из них 7,4 млрд, или 18,8% — федеральный бюджет, 31,8 млрд — региональные) для полного погашения задолженности перед детьми-сиротами потребуется не менее 6-7 лет.
За прошлый год очередь выросла со 175 тыс. человек до 191 тыс. На учете, как нуждающиеся в жилье, состоят 279 тыс. детей-сирот. В 2019 г. на эти цели было направлено 39,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 7,4 млрд рублей (18,8 %), за счет региональных бюджетов — 31,8 млрд рублей. Палата указала, что регионы не используют возможности имеющегося в их распоряжении жилфонда, а в некоторых из них отсутствует жилье, пригодное для этих целей.
Счетная палата предложила разработать дорожную карту с графиками ликвидации задолженности в каждом регионе. Графики должны учитывать наличие жилья на первичном и вторичном рынках и планы по его строительству. Предлагается также разделить работу на два направления. Первое — это предоставление с 2020 г. жилья детям-сиротам, которым исполнилось 18 лет. Второе — обеспечение жильем сирот, не получивших жилье в установленный срок.