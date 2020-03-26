Счетная палата: сироты ждут получения жилья от семи до 30 лет

За прошлый год очередь выросла со 175 тыс. человек до 191 тыс. На учете, как нуждающиеся в жилье, состоят 279 тыс. детей-сирот. В 2019 г. на эти цели было направлено 39,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 7,4 млрд рублей (18,8 %), за счет региональных бюджетов — 31,8 млрд рублей. Палата указала, что регионы не используют возможности имеющегося в их распоряжении жилфонда, а в некоторых из них отсутствует жилье, пригодное для этих целей.