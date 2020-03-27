США опередили Италию и Китай по числу зараженных коронавирусом

По данным университета, в США сейчас насчитывается 82 404 подтвержденных случая заболевания. Это больше, чем в любой другой стране, отмечает AP. Американский президент Дональд Трамп, комментируя новые цифры, отметил, что рост числа инфицированных — это «дань уважения тестированию». По подсчетам университета, которые приводит AP, в США умерли от заболевания более 1 100 человек, в мире — свыше 23 000.