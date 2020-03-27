США опередили Италию и Китай по числу зараженных коронавирусом
США заняли первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой данные американского университета Джона Хопкинса.
По данным университета, в США сейчас насчитывается 82 404 подтвержденных случая заболевания. Это больше, чем в любой другой стране, отмечает AP. Американский президент Дональд Трамп, комментируя новые цифры, отметил, что рост числа инфицированных — это «дань уважения тестированию». По подсчетам университета, которые приводит AP, в США умерли от заболевания более 1 100 человек, в мире — свыше 23 000.
По данным университета Джона Хопкинса на 1:30 мск, в мире заразились коронавирусом 526 044 человека. На втором месте по количеству инфицированных — Китай (81 172 чел.), на третьем — Италия (80 589). Далее в порядке убывания следуют Испания, Германия, Франция и Иран.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 марта, в мире насчитывается 416 686 случаев заражения коронавирусом в 196 странах. Из них более 18 500 случаев с летальным исходом. В России заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом нового типа, выявлено у 840 человек в 56 регионах страны, по данным оперативного штаба на 26 марта.