Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха. Новые ограничительные меры из-за угрозы коронавируса вводятся с 28 марта, говорится в поручении премьера.
Предприятия общественного питания смогут заниматься только дистанционной торговлей, их работа приостанавливается до 5 апреля. Пансионаты, дома отдыха, санатории, гостиницы и детские лагеря закрываются с 28 марта по 1 июня. В них смогут находится только лица в служебных командировках или поездках. Находящиеся сейчас на отдыхе и лечении отправляются на самоизоляцию до окончания срока проживания.
Региональным властям предписывается на те же сроки закрыть горнолыжные трассы и объекты массового отдыха. Жителям всех регионов предлагается отказаться от любых поездок для отдыха и туризма. С 28 марта по 5 апреля в России объявили неделю выходных с сохранением заработной платы. Ранее свою деятельность в стране прекратили культурные учреждения, кинотеатры, развлекательные центры, отменили массовые мероприятия и ввели режим самоизоляции для пожилых людей и людей из групп риска.
В России заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом нового типа, выявлено у 840 человек в 56 регионах страны, по данным оперативного штаба. За последние сутки было зафиксировано 182 случая – это рекордный для России суточный прирост инфицированных. По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 марта, в мире насчитывается 416 686 случаев заражения коронавирусом в 196 странах. Из них более 18 500 случаев с летальным исходом.