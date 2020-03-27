Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Региональным властям предписывается на те же сроки закрыть горнолыжные трассы и объекты массового отдыха. Жителям всех регионов предлагается отказаться от любых поездок для отдыха и туризма. С 28 марта по 5 апреля в России объявили неделю выходных с сохранением заработной платы. Ранее свою деятельность в стране прекратили культурные учреждения, кинотеатры, развлекательные центры, отменили массовые мероприятия и ввели режим самоизоляции для пожилых людей и людей из групп риска.