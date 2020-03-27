Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом в России заразились внутри страны
Каждый пятый заболевший коронавирусом в России заразился на территории страны, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Из общего количества выявленных инфицированных, 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали [за границу]», — приводит ее слова «Интерфакс».
В России, согласно данным оперативного штаба на 27 марта, было выявлено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве ‒ 703.
Коронавирус распространяется в России спокойными темпами, взрывного роста числа заболевших нет, отметила Попова. У 72% пациентов наблюдается клиническая картина острых респираторных вирусных инфекций, у 18% заболевание протекает бессимптомно, у оставшихся 10% диагностирована пневмония.
В России разрабатываются новые тест-системы выявления коронавируса, добавила Попова. Одна из них должна быть зарегистрирована уже 27 марта. Она ускорит проведение исследований до 2,5 часа и значительно упростит их. Другая, разработанная центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», позволит определять наличие у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции.