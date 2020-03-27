Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом в России заразились внутри страны

Каждый пятый заболевший коронавирусом в России заразился на территории страны, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Из общего количества выявленных инфицированных, 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали [за границу]», — приводит ее слова «Интерфакс».