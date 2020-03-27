«Яндекс» проанализировал изменение трафика в Москве
На фоне распространения коронавируса москвичи стали меньше пользоваться личным и общественным транспортом, выяснили аналитики «Яндекс.Карт». На этой неделе уровень пробок поднимался выше шести баллов только вечером в четверг, тогда как на прошлой неделе в каждый рабочий день он достигал как минимум семи баллов.
Меньше водителей стали выходить из машин на АЗС, свидетельствуют данные «Яндекс.Заправок»: в среду, 25 марта, на 10% больше людей оплатили топливо через «Яндекс.Навигатор», чем неделю назад.
На прошлой неделе дороги были более загружены, в том числе из-за роста интереса к большим продуктовым магазинам. Пользователи «Яндекс.Навигатора» строили к ним маршруты в два-три раза больше обычного, более чем в три раза вырос интерес к магазинам Metro. Во вторник, 17 марта, уровень пробок достигал девяти баллов, но уже с четверга пошел на спад.
Кроме машин на улицах Москвы стало меньше пешеходов, заметили аналитики. На прошлой неделе (16‒22 марта) пользователи «Яндекс.Карт» строили на 25% меньше маршрутов проезда на общественном транспорте, чем на позапрошлой. Такая же динамика и в метро ‒ недельное количество построенных в «Яндекс.Метро» маршрутов сократилось на 45%.
В рамках борьбы с распространением коронавируса власти Москвы призвали работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работы, а граждан старше 65 лет обязали не выходить из дома. В столице также запрещены массовые мероприятия и собрания свыше 50 человек, а на следующей неделе, объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей, будут закрыты рестораны, торговые центры и парки.
В Москве, по данным оперативного штаба, к 27 марта выявлено 703 случая заражения коронавирусом. Всего в стране 1036 инфицированных.