«Яндекс» проанализировал изменение трафика в Москве

На прошлой неделе дороги были более загружены, в том числе из-за роста интереса к большим продуктовым магазинам. Пользователи «Яндекс.Навигатора» строили к ним маршруты в два-три раза больше обычного, более чем в три раза вырос интерес к магазинам Metro. Во вторник, 17 марта, уровень пробок достигал девяти баллов, но уже с четверга пошел на спад.