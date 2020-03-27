Bild: солист Rammstein Тилль Линдеманн заболел коронавирусом
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом, сообщает немецкое издание Bild. По его данным, 57-летний музыкант находится на лечении в отделении интенсивной терапии в одной из берлинских больниц.
В середине марта Линдеманн дал два концерта в Москве, а также выступил в Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге. Три концерта в России (в Перми, Казани и Воронеже) были отменены в связи с распространением коронавируса.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились почти 466 000 человек в 199 странах, более 21 000 скончались. Германия занимает пятое место по числу заболевших (36 500, 198 умерших).
В России, по данным оперативного штаба на 27 марта, выявлены 1036 случаев коронавируса, за последние сутки это число выросло на 196. Больше всего заболевших в Москве — 703.