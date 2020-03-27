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В Москве умер четвертый заболевший коронавирусом

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В Москве скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

«Скончавшаяся 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой»

Представитель московского штаба

Таким образом, число умерших в России коронавируса достигло четырех человек. Все летальные исходы зафиксированы в Москве.

Всего коронавирусом в России заразились 1036 человек в 56 регионах. 45 человек выздоровели.

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