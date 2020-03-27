В Италии зафиксирован новый суточный рекорд смертей от коронавируса
В Италии за последние сутки от коронавируса скончались 969 человек, пишет издание Leggo. Это рекордное за сутки количество умерших за все время распространения коронавируса в Италии, заявил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
По данным минздрава Италии, всего в стране от осложнений, вызванных тяжелым течением коронавируса, скончались уже 9134 человека. Накануне власти Италии объявили о смерти более 700 человек. За последние сутки выздоровели 589 человек, общее число выписанных домой после лечения – 10 950 человек.
Как отметил комиссар, сейчас в стране коронавирус у 66 414 итальянцев, за сутки было выявлено 4401 новый случай. Общее число заболевших превысило 86 400 человек.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразилось более 465 000 человек, из них более 21 000 человек скончались. По данным оперативного штаба, в Москве коронавирус выявлен у 1036 человек, из них 703 случая заражения зафиксированы в столицк. После лечения выписаны 45 человек, четверо заболевших коронавирусом скончались.