В Италии зафиксирован новый суточный рекорд смертей от коронавируса

Согласно последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразилось более 465 000 человек, из них более 21 000 человек скончались. По данным оперативного штаба, в Москве коронавирус выявлен у 1036 человек, из них 703 случая заражения зафиксированы в столицк. После лечения выписаны 45 человек, четверо заболевших коронавирусом скончались.