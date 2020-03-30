В Москве умер седьмой пациент с коронавирусом
За сутки 29 марта в инфекционной больнице в Коммунарке в Москве скончались два пациента 80 и 69 лет, у одного из них подтвердился коронавирус, сообщил главный врач больницы Денис Проценко у себя в Facebook. У 80-летнего пациента с коронавирусом также были хроническая сердечная недостаточность, пневмония и гематурия. У 69-летнего пациента диагностировали только пневмонию, однако диагноз COVID-19 был «вероятный», сказал Проценко.
Всего в больнице в Коммунарке находятся 78 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 115 с вероятным диагнозом, отметил главврач. Четверо из пяти больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – с коронавирусом.
В России к 29 марта было отмечено 1534 случая заражения коронавирусом, 1014 из них – в Москве. От коронавируса в стране погибло 8 человек, в том числе пять летальных исходов было зафиксировано в Москве. Всемирная организация здравоохранения сообщает более чем о 638 000 случаев и 30 105 летальных исходах по всему миру.