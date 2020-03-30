В Москве умер седьмой пациент с коронавирусом

За сутки 29 марта в инфекционной больнице в Коммунарке в Москве скончались два пациента 80 и 69 лет, у одного из них подтвердился коронавирус, сообщил главный врач больницы Денис Проценко у себя в Facebook. У 80-летнего пациента с коронавирусом также были хроническая сердечная недостаточность, пневмония и гематурия. У 69-летнего пациента диагностировали только пневмонию, однако диагноз COVID-19 был «вероятный», сказал Проценко.