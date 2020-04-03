Правительство России выделит деньги на квартиры для 221 ветерана
Правительство России выделит средства на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в своем Instagram написал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он сообщил, что внес предложение о направлении денег на приобретение жилья в правительство и его подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут распределяться через Минстрой России. Сумму выделяемых средств Хуснуллин не назвал.
«Подвиг ветеранов навсегда останется в нашей памяти и истории, и я рад, что мы можем помочь тем из них, кто еще с нами», – написал вице-премьер.
2 апреля премьер Мишустин сообщил, что из резервного фонда регионам направят 350 млн руб. на жилье для ветеранов войны и их родственников, передает НТВ. В марте правительство России выделило 62,9 млрд руб. из резервного фонда на единовременные выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Указ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны» президент России подписал 7 мая 2008 г.