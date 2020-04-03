Православным предложили ограничиться трансляцией пасхального богослужения
Прихожанам придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вместо посещения храмов в Пасху. Об этом рассказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире на портале Jesus-portal.ru.
«Я думаю, что мы специально продумаем в составе Священного синода, как нам встречать Страстную седмицу и Пасху в сложившихся условиях. Мы дадим рекомендации, они будут озвучены», — сказал Иларион. Он добавил, что прихожане не смогут прийти в храм, но службы на Пасху с освящением куличей пройдут. Митрополит добавил, что из-за угрозы распространения коронавируса таинство причастия в церквях в ближайшее время не будет совершаться. Он сказал, что РПЦ работает над решением этой проблемы.
Отвечая на вопросы верующих, он призвал их не паниковать и не нагнетать страх. «Я думаю, что все наши испытания не идут ни в какое сравнение ни с тем, что переживали ранние христиане, ни с тем, что переживали наши новомученики», — сказал митрополит. Иларион рекомендовал верующим использовать время карантина и самоизоляции для того, чтобы познавать веру и молиться друг за друга. По его мнению, это позволит «с новыми силами вернуться в жизнь, как только откроется для этого возможность».
2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ по итогам своего обращения к нации. Весь апрель будет нерабочим с сохранением зарплаты. Руководители регионов также получат дополнительные полномочия для введения мер по борьбе с коронавирусом, подходящих именно для их территорий. Ранее большинство регионов ввели так называемые режимы самоизоляции, при которых ограничивается право на выход из дома и передвижение, на сроки от недели и более. В России коронавирус выявили у 3548 человек, 30 человек в 9 регионах России умерли от последствий COVID-19 (данные на 2 апреля). От коронавируса вылечились 6,6% от общего числа заболевших (235 человек).
По словам представителя Церкви, самое главное сейчас — жить полноценной духовной жизнью, в том числе друг за друга молиться.