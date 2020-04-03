Православным предложили ограничиться трансляцией пасхального богослужения

Отвечая на вопросы верующих, он призвал их не паниковать и не нагнетать страх. «Я думаю, что все наши испытания не идут ни в какое сравнение ни с тем, что переживали ранние христиане, ни с тем, что переживали наши новомученики», — сказал митрополит. Иларион рекомендовал верующим использовать время карантина и самоизоляции для того, чтобы познавать веру и молиться друг за друга. По его мнению, это позволит «с новыми силами вернуться в жизнь, как только откроется для этого возможность».