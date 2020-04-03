Открылась регистрация тестирующих на коронавирус частных лабораторий
На сайте Роспотребнадзора открылась для заполнения онлайн-форма для частных лабораторий, где будут проводить тестирование на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.
«Для составления реестра лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19, открыта онлайн форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте санитарного ведомства. Роспотребнадзор отмечает,что тем самым он повышает доступность тестирования на COVID-19 и «предоставляет возможность лабораториям частной формы собственности включиться в данную работу».
В сообщении говорится, что исследования могут проводить только лаборатории, «имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, прошедший инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности». Отмечается, что к тестированию могут привлекаться только сотрудники без признаков инфекционного заболевания и состоявшие в прямом контакте с зараженными коронавирусом.
Ранее Роспотребнадзор поручил губернаторам привлечь к диагностике COVID-19 в регионах все лаборатории, имеющие соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение, подходящие условия работы и обученный персонал. По данным премьер-министра Михаила Мишустина, тесты проводят 95 лабораторий Роспотребнадзора по всей России и 193 медицинские организации. По данным Роспотребнадзора, в свободном доступе у его территориальных подразделений находится более 40,7 тысяч тест-систем. Они поставляются в регионы бесплатно.
В России коронавирус выявили у 3548 человек, 30 человек в 9 регионах России умерли от последствий COVID-19 (данные на 2 апреля). От коронавируса вылечились 6,6% от общего числа заболевших (235 человек).