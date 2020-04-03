Открылась регистрация тестирующих на коронавирус частных лабораторий

В сообщении говорится, что исследования могут проводить только лаборатории, «имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, прошедший инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности». Отмечается, что к тестированию могут привлекаться только сотрудники без признаков инфекционного заболевания и состоявшие в прямом контакте с зараженными коронавирусом.