Мурашко назвал благоприятным сценарий распространения COVID-19 в России

Накануне президент Владимир Путин в своем обращении к нации сказал, что пик заболеваемости COVID-19 не пройден как в мире, так и в России. Нерабочие дни, которые должны были закончиться к 6 апреля, Путин продлил до конца месяца. Также президент дал возможность главам регионов приостанавливать работу всех предприятий и ограничивать передвижения граждан и транспорта. Такое делегирование он обосновал тем, что в разных регионах ситуация с коронавирусом складывается по разному.