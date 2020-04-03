Мурашко назвал благоприятным сценарий распространения COVID-19 в России
Кривая графика больных с коронавирусом в России «сегодня идет по благоприятному сценарию», передает «Интерфакс» слова министра здравоохранения Михаила Мурашко. Введенные меры по борьбе с инфекцией, по его словам, повлияли как на поступление новых больных, так и на тяжесть переносимой ими болезни.
Накануне президент Владимир Путин в своем обращении к нации сказал, что пик заболеваемости COVID-19 не пройден как в мире, так и в России. Нерабочие дни, которые должны были закончиться к 6 апреля, Путин продлил до конца месяца. Также президент дал возможность главам регионов приостанавливать работу всех предприятий и ограничивать передвижения граждан и транспорта. Такое делегирование он обосновал тем, что в разных регионах ситуация с коронавирусом складывается по разному.
В России было обнаружено 4149 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб, число летальных исходов достигло 34. Заболевшие выявлены в 78 регионах. За последние сутки в России выявили 601 новый случай заболевания COVID-19, 448 из них – в Москве.