Суд арестовал сотрудников следственного департамента МВД по делу о коррупции

По версии следствия, в 2019 г. сотрудники ходатайствовали о переводе владельца Optima Development Альберта Худояна под домашний арест. Сам Худоян был до этого задержан по обвинению в мошенничестве на $10 млн. Адвокат Худояна Александр Забейда сказал «РИА Новости», что его клиент не передавал взяток.