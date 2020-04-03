Суд арестовал сотрудников следственного департамента МВД по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал до 1 июня заместителя руководителя следственного департамента МВД Александра Бирюкова и старшего следователя Александра Брянцева, сообщает пресс-служба суда. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Бирюкова, Брянцева и другого заместителя начальника следственного департамента Александра Краковского по подозрению в коррупции.
Ходатайства защиты о домашнем аресте Бирюкова и Брянцева были отклонены. Решение об аресте Краковского пока что рассматривается судом.
Сотрудники следственного департамента МВД подозреваются в получении взятки в 10 млн руб., сообщали ранее источники РБК и ТАСС. По информации РБК, постановление о возбуждении дела подписал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По версии следствия, в 2019 г. сотрудники ходатайствовали о переводе владельца Optima Development Альберта Худояна под домашний арест. Сам Худоян был до этого задержан по обвинению в мошенничестве на $10 млн. Адвокат Худояна Александр Забейда сказал «РИА Новости», что его клиент не передавал взяток.