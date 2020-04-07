Суд оправдал осужденного за домогательства к детям казначея Ватикана

Обвинения в преступлениях на сексуальной почве австралийская полиция предъявила кардиналу Джорджу Пеллу летом 2017 г. Как сообщало тогда Reuters, Пелл стал самым высокопоставленным представителем Римской католической церкви, которому предъявлены подобные обвинения. Кардинал обвинения отвергал. Обвинения затрагивали давние случаи, на которые пожаловались несколько человек. Полиция публично не раскрыла детали этих жалоб и не указала возраст возможных потерпевших. Пелл с самого начала заявлял о своей невиновности и о том, что сама идея сексуального насилия ему отвратительна.