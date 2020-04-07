Суд оправдал осужденного за домогательства к детям казначея Ватикана
Высший суд Австралии оправдал бывшего казначея Ватикана, кардинала Джорджа Пелла по обвинению в сексуальных домогательствах к детям и отменил приговор, передает The Wall Street Journal (WSJ).
Решение единогласно приняла коллегия из семи судей в Высшем суде Австралии. «Присяжные, действуя рационально на основании всех доказательств, должны были бы усомниться в виновности заявителя в отношении каждого из преступлений, за которые он был осужден», – говорится в заявлении судей, которое цитирует WSJ. Кардинал был осужден единогласным вердиктом в декабре 2018 г. В августе 2019 г. коллегия апелляционных судей штата Виктория приняла решение двумя голосами против одного в пользу обвинительного приговора.
Кардинал Пелл сказал в частной беседе, что хотел бы остаться в Австралии после освобождения из тюрьмы, рядом с друзьями и членами семьи. 78-летний прелат отбывал шестилетний тюремный срок. Присяжные признали его виновным в абьюзе двух 13-летних хористов в Мельбурнском соборе. Это произошло в 90-х гг., когда Пелл служил архиепископом Мельбурна. Заседание суда прошло в пустом зале из-за карантинных ограничений по коронавирусу.
Обвинения в преступлениях на сексуальной почве австралийская полиция предъявила кардиналу Джорджу Пеллу летом 2017 г. Как сообщало тогда Reuters, Пелл стал самым высокопоставленным представителем Римской католической церкви, которому предъявлены подобные обвинения. Кардинал обвинения отвергал. Обвинения затрагивали давние случаи, на которые пожаловались несколько человек. Полиция публично не раскрыла детали этих жалоб и не указала возраст возможных потерпевших. Пелл с самого начала заявлял о своей невиновности и о том, что сама идея сексуального насилия ему отвратительна.
Пелл заявлял о своей невиновности и о том, что сама идея сексуального насилия ему отвратительна.