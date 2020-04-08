В США от коронавируса умерли за сутки 1736 человек

Как пишет медицинское издание Stat, от COVID-19 чаще всего умирают афроамериканцы. Так, в штате Иллинойс в среде афроамериканцев 29% подтвержденных случаев заболевания и 41% смертей, при этом они составляют только 15% населения штата. В Мичигане – 34% случаев заболевания и 40% смертей (14% населения штата), в Висконсине (26%) – почти половина случаев заболевания и 81% смертей.