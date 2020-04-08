В США от коронавируса умерли за сутки 1736 человек
В США за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли, по данным университета Джона Хопкинса, 1736 человек. Это наивысший показатель суточной смертности за время эпидемии.
По данным университета Джона Хопкинса на 4:20 по московскому времени, всего в стране умерли от болезни 12 484 человека. Предыдущее пиковое значение суточной смертности американские врачи регистрировали 3 апреля, тогда это было 1344 смертельных исхода за сутки. Самое большое количество смертей отмечается в городе Нью-Йорке – 4009. Всего в стране заразились коронавирусом 398 195 человек. Выздоровели 21 849 человек.
Как пишет медицинское издание Stat, от COVID-19 чаще всего умирают афроамериканцы. Так, в штате Иллинойс в среде афроамериканцев 29% подтвержденных случаев заболевания и 41% смертей, при этом они составляют только 15% населения штата. В Мичигане – 34% случаев заболевания и 40% смертей (14% населения штата), в Висконсине (26%) – почти половина случаев заболевания и 81% смертей.
О большом количестве жертв и заболевших среди афроамериканцев во вторник, 7 апреля, на ежедневном брифинге в Белом доме заявил и американский президент Дональд Трамп. По его словам, обследование на коронавирус прошли почти 2 млн американцев. Вице-президент Майк Пенс на брифинге сообщил, что в крупных городах – Нью-Йорк, Нью-Джерси, Новый Орлеан, Детройт и Чикаго – наблюдаются «признаки выравнивания, прогресса».
По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 апреля, в мире выявили свыше 1 282 931 случаев заболевания COVID-19, умерли от болезни 72 774. Пандемия коронавируса охватила 211 стран мира.