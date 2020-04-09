Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что это касается именно тех, кто находится на официальном карантине: больных с коронавирусом, их родственников, людей, которые контактировали с ними и другими людьми, находящимися на официальном карантине.
Штрафы за нарушение карантина уже выписывались, но только в крайнем случае, сказал Cобянин. «Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома», – отметил он. Мэр добавил, что власти уже видят машины людей на карантине на дорогах Москвы, также фиксируется любой их выход из квартиры.
Будут активнее штрафовать и жителей старше 65 лет, а также с хроническими болезнями, рассказал «Ведомостям» сотрудник мэрии. По его словам, эта категория горожан может покинуть жилье, только чтобы сходить в ближайшую аптеку, поликлинику или магазин. В обратном случае за гулянье на улице будут штрафы, а если человек за рулем, то штраф и изъятие транспортного средства.
Такое же наказание ждет людей, нарушивших карантин. По словам собеседника «Ведомостей», многие из них приспособились выходить из дома без телефона, в этом случае система контроля не работает. Если такие граждане будут находиться за рулем, номер их машины будет автоматически передаваться на следующий пост полиции, нарушителя ждут штраф и изъятие машины. Нарушивших карантин также будут доставлять в обсерваторы, добавил сотрудник мэрии.
Власти Москвы с февраля следят за тем, чтобы находящиеся на карантине люди не выходили из дома; в интервью «РИА Новости» Собянин еще раз отметил, что «любой их выход из подъезда фиксируется». С 3 апреля людям с коронавирусом, которые лечатся на дому, начали раздавать телефоны с приложением «Социальный мониторинг». Оно также помогает установить, покидал ли больной место самоизоляции, говорил руководитель департамента информационных технологий Москвы Сергея Лысенко.
В Москве зарегистрировано 6698 случаев заражения коронавирусом, 95% больных продолжают лечиться от COVID-19. Право на домашнее лечение имеют только больные легкой формой коронавирусной инфекции. Всего в России коронавирус обнаружен у 10 131 человека, 76 больных скончались.