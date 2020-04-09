Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

Будут активнее штрафовать и жителей старше 65 лет, а также с хроническими болезнями, рассказал «Ведомостям» сотрудник мэрии. По его словам, эта категория горожан может покинуть жилье, только чтобы сходить в ближайшую аптеку, поликлинику или магазин. В обратном случае за гулянье на улице будут штрафы, а если человек за рулем, то штраф и изъятие транспортного средства.