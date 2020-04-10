Вайнштейн вылечился от коронавируса

Харви Вайнштейн был осужден 11 марта. Манхэттенский суд присяжных 24 февраля признал его виновным в изнасиловании актрисы в номере нью-йоркского отеля в 2013 г. и в принуждении к оральному сексу бывшей помощницы продюсера в 2006 г. Во время судебного процесса Вайнштейн проходил лечение от высокого давления и болей в груди.