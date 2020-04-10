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Вайнштейн вылечился от коронавируса

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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий 23-летний срок в тюрьме за сексуальные домогательства, вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на его представителя Джуду Энгелмайер.

«Его выпустили из медицинского изолятора», – сказала Энгелмайер. По ее словам, 68-летний Вайнштейн перенес заболевание без каких-либо явных его проявлений.

Осужденного направили из тюрьмы строгого режима в тюремную клинику для медицинского и психологического обследования в середине марта. О положительном результате теста на коронавирус стало известно 19 марта. В день 68-летия Вайнштейна изолировали от других заключенных в тюремной клинике вместе с еще одним заразившимся.

Харви Вайнштейн был осужден 11 марта. Манхэттенский суд присяжных 24 февраля признал его виновным в изнасиловании актрисы в номере нью-йоркского отеля в 2013 г. и в принуждении к оральному сексу бывшей помощницы продюсера в 2006 г. Во время судебного процесса Вайнштейн проходил лечение от высокого давления и болей в груди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных