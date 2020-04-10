Собянин в ближайшее время подпишет указ о спецпропусках в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в Москве режима спецпропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники. Эту информацию «Ведомостям» подтверждает человек, близкий к мэрии. По его словам, перечень оснований для получения пропуска будет широким, а некоторым категориям граждан они вовсе не потребуются. Также электронные пропуска скорее всего будут не в виде QR-кодов, знает собеседник «Ведомостей».
Ранее власти Москвы уже говорили о возможности введения спецпропусков, однако Собянин неделю назад заявил, что эта мера пока преждевременна.
Сейчас в Москве и других регионах действует режим всеобщей изоляции. Населению разрешено покидать свои дома в исключительных случаях. С февраля московские власти следят за тем, чтобы находящиеся на карантине люди не выходили из дома. Нарушителей карантина штрафуют. Ранее Собянин оценивал ситуацию с распространением вируса в столице. По его оценке, пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил.
В России, по данным на 10 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 11 917. Большинство заразившихся – в Москве: уже более 7800 человек. Выздоровело 795 человек, умерших – 94.