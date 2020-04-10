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Собянин в ближайшее время подпишет указ о спецпропусках в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в Москве режима спецпропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники. Эту информацию «Ведомостям» подтверждает человек, близкий к мэрии. По его словам, перечень оснований для получения пропуска будет широким, а некоторым категориям граждан они вовсе не потребуются. Также электронные пропуска скорее всего будут не в виде QR-кодов, знает собеседник «Ведомостей».

Ранее власти Москвы уже говорили о возможности введения спецпропусков, однако Собянин неделю назад заявил, что эта мера пока преждевременна.

Сейчас в Москве и других регионах действует режим всеобщей изоляции. Населению разрешено покидать свои дома в исключительных случаях. С февраля московские власти следят за тем, чтобы находящиеся на карантине люди не выходили из дома. Нарушителей карантина штрафуют. Ранее Собянин оценивал ситуацию с распространением вируса в столице. По его оценке, пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил.

В России, по данным на 10 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 11 917. Большинство заразившихся – в Москве: уже более 7800 человек. Выздоровело 795 человек, умерших – 94.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных