Собянин в ближайшее время подпишет указ о спецпропусках в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в Москве режима спецпропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники. Эту информацию «Ведомостям» подтверждает человек, близкий к мэрии. По его словам, перечень оснований для получения пропуска будет широким, а некоторым категориям граждан они вовсе не потребуются. Также электронные пропуска скорее всего будут не в виде QR-кодов, знает собеседник «Ведомостей».