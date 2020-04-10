Правозащитники сообщили о пожаре и бунте в исправительной колонии в Иркутске

О бунте также сообщает в Facebook руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова. «В Иркутске очень серьезный бунт, – пишет она. – ИК-15, несколько лет назад там тоже был бунт, это колония для рецидивистов. Есть официальный комментарий пресс-службы ГУФСИН, что бунт подавлен, но очевидцы сообщают о пожаре в колонии и слышимых взрывах. Сообщают, что осужденных избивают и заливают водой. Численность заключенных в колонии приблизительно 1200–1300 человек».