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Правозащитники сообщили о пожаре и бунте в исправительной колонии в Иркутске

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В исправительной колонии № 15 в Иркутской области сотрудники спецназа открыли стрельбу для подавления бунта заключенных, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на мать одного из заключенных. В соцсетях появились фотографии горящей колонии.

О бунте также сообщает в Facebook руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова. «В Иркутске очень серьезный бунт, – пишет она. – ИК-15, несколько лет назад там тоже был бунт, это колония для рецидивистов. Есть официальный комментарий пресс-службы ГУФСИН, что бунт подавлен, но очевидцы сообщают о пожаре в колонии и слышимых взрывах. Сообщают, что осужденных избивают и заливают водой. Численность заключенных в колонии приблизительно 1200–1300 человек».

Романовой также удалось поговорить по телефону с заключенным Андреем, который забаррикадировался на промзоне, вокруг него, по его словам, все горит. «Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил – все», – пишет Романова. По ее данным, бунт вспыхнул из-за регулярных избиений осужденных сотрудниками колонии.

На сайте ГУФСИН по Иркутской области сообщается лишь, что «в исправительной колонии № 15 (г. Ангарск) осужденные совершили нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения. Сотрудник госпитализирован». В региональном управлении Следственного комитета добавляют, что несколько осужденных нанесли себе телесные поверждения. Следователи возбудили уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии.

Телефоны ГУФСИН в пятницу вечером не отвечали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных