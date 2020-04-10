Правозащитники сообщили о пожаре и бунте в исправительной колонии в Иркутске
В исправительной колонии № 15 в Иркутской области сотрудники спецназа открыли стрельбу для подавления бунта заключенных, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на мать одного из заключенных. В соцсетях появились фотографии горящей колонии.
О бунте также сообщает в Facebook руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова. «В Иркутске очень серьезный бунт, – пишет она. – ИК-15, несколько лет назад там тоже был бунт, это колония для рецидивистов. Есть официальный комментарий пресс-службы ГУФСИН, что бунт подавлен, но очевидцы сообщают о пожаре в колонии и слышимых взрывах. Сообщают, что осужденных избивают и заливают водой. Численность заключенных в колонии приблизительно 1200–1300 человек».
Романовой также удалось поговорить по телефону с заключенным Андреем, который забаррикадировался на промзоне, вокруг него, по его словам, все горит. «Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил – все», – пишет Романова. По ее данным, бунт вспыхнул из-за регулярных избиений осужденных сотрудниками колонии.
На сайте ГУФСИН по Иркутской области сообщается лишь, что «в исправительной колонии № 15 (г. Ангарск) осужденные совершили нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения. Сотрудник госпитализирован». В региональном управлении Следственного комитета добавляют, что несколько осужденных нанесли себе телесные поверждения. Следователи возбудили уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии.
Телефоны ГУФСИН в пятницу вечером не отвечали.