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Умер писатель и журналист Александр Кабаков

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В субботу, 18 апреля, умер писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков. Об этом сообщил редактор «Русского пионера» Андрей Колесников в Faceboоk. Причина смерти не указана. Кабакову было 76 лет. В беседе с ТАСС Колесников уточнил, что писатель умер в одной из московских больниц.

Кабаков родился 22 октября 1943 г. в Новосибирске. С 1972 г. он занимался журналистикой, работал в газетах «Гудок», «Московский комсомолец», был специальным корреспондентом «Коммерсанта».

В 1970-х гг. Кабаков начал писать юмористические рассказы, а позже романы. По его книгам сняты фильмы «Десять лет без права переписки» и «Невозвращенец».

Кабаков также известен как автор произведений «Похождения настоящего мужчины», «Самозванец», «Последний герой», «Московские сказки», «Считается побег», «Беглец». Книги писателя издавались не только в России, но в США, Франции, Германии, Италии, Японии, Китае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных