Умер писатель и журналист Александр Кабаков
Кабаков родился 22 октября 1943 г. в Новосибирске. С 1972 г. он занимался журналистикой, работал в газетах «Гудок», «Московский комсомолец», был специальным корреспондентом «Коммерсанта».
В 1970-х гг. Кабаков начал писать юмористические рассказы, а позже романы. По его книгам сняты фильмы «Десять лет без права переписки» и «Невозвращенец».
Кабаков также известен как автор произведений «Похождения настоящего мужчины», «Самозванец», «Последний герой», «Московские сказки», «Считается побег», «Беглец». Книги писателя издавались не только в России, но в США, Франции, Германии, Италии, Японии, Китае.