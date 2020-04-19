Умер писатель и журналист Александр Кабаков

В субботу, 18 апреля, умер писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков. Об этом сообщил редактор «Русского пионера» Андрей Колесников в Faceboоk. Причина смерти не указана. Кабакову было 76 лет. В беседе с ТАСС Колесников уточнил, что писатель умер в одной из московских больниц.