Роспотребнадзор зарегистрировал 116 средств для дезинфекции
Роспотребнадзор с начала года зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств, в том числе 23 антисептика для кожи. Об этом сообщили в санитарном ведомстве.
В сообщении говорится, что количество заявок на регистрацию таких средств выросло из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако все зарегистрированные средства прошли комплекс необходимых проверок: химико-аналитические исследования, микробиологические испытания, изучение токсичности и опасности.
Все поступающие для регистрации в установленном порядке документы рассматриваются в кратчайшие сроки, отметили в федеральной службе. Гигиена рук и дезинфекция, как считают санврачи, одно из действенных средств профилактики заражения коронавирусом.
По данным федерального штаба на 21 апреля, число заразившихся коронавирусом россиян выросло до 52 763 с начала эпидемии. Выздоровели в России с начала эпидемии 3873 человека, умерли (на полночь 22 апреля) более 480 человек.