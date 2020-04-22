Полицейским могут разрешить вскрывать машины и осматривать личные вещи
В правительстве подготовили законопроект, наделяющий полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Госдумы. Текст документа есть в распоряжении агентства.
По информации источников, соответствующие поправки были одобрены правительством на этой неделе, на рассмотрение в Госдуму их еще не внесли. О том, что законопроект в Госдуму еще не поступил, «Ведомостям» также сообщил собеседник в нижней палате парламента. По его словам, скорее всего, это инициатива МВД.
Авторы законопроекта предложили разрешить полицейским «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов». В границах оцепления полицейские смогут осматривать граждан, находящиеся при них вещи, а также осматривать автомобили. Отказывающихся от досмотра не пропустят через оцепление.
В закон о полиции также предлагается внести отдельную статью о вскрытии автомобилей. Полицейских могут наделить правом вскрывать машины для спасения жизни граждан, предотвращения преступления, а также для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Владельца машины при этом должны уведомить о вскрытии в течение суток. Ответственности за вред, причиненный гражданам и юрлицам, сотрудник полиции не несет, если он действовал на законных основаниях.
Законопроект разрешает полицейским «с обнаженным огнестрельным оружием» применить его при задержании, если гражданин попытается напасть или совершит иные действия, которые могут быть восприняты как угроза нападения.
О подготовке соответствующих поправок МВД сообщило еще в декабре 2018 г.