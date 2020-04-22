Полицейским могут разрешить вскрывать машины и осматривать личные вещи

По информации источников, соответствующие поправки были одобрены правительством на этой неделе, на рассмотрение в Госдуму их еще не внесли. О том, что законопроект в Госдуму еще не поступил, «Ведомостям» также сообщил собеседник в нижней палате парламента. По его словам, скорее всего, это инициатива МВД.