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Полицейским могут разрешить вскрывать машины и осматривать личные вещи

Ведомости

В правительстве подготовили законопроект, наделяющий полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Госдумы. Текст документа есть в распоряжении агентства.

По информации источников, соответствующие поправки были одобрены правительством на этой неделе, на рассмотрение в Госдуму их еще не внесли. О том, что законопроект в Госдуму еще не поступил, «Ведомостям» также сообщил собеседник в нижней палате парламента. По его словам, скорее всего, это инициатива МВД.

Авторы законопроекта предложили разрешить полицейским «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов». В границах оцепления полицейские смогут осматривать граждан, находящиеся при них вещи, а также осматривать автомобили. Отказывающихся от досмотра не пропустят через оцепление.

В закон о полиции также предлагается внести отдельную статью о вскрытии автомобилей. Полицейских могут наделить правом вскрывать машины для спасения жизни граждан, предотвращения преступления, а также для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Владельца машины при этом должны уведомить о вскрытии в течение суток. Ответственности за вред, причиненный гражданам и юрлицам, сотрудник полиции не несет, если он действовал на законных основаниях.

Законопроект разрешает полицейским «с обнаженным огнестрельным оружием» применить его при задержании, если гражданин попытается напасть или совершит иные действия, которые могут быть восприняты как угроза нападения.

О подготовке соответствующих поправок МВД сообщило еще в декабре 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных