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Прокуратура потребовала возбудить дело из-за подаренных депутатом аппаратов ИВЛ

Ведомости

Прокуратура Владимирской области проверила городскую больницу № 6 г. Владимира, которой депутат Госдумы Григорий Аникеев передал выпущенные в 1999 г. аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Срок хранения этих аппаратов истек более 15 лет назад, во время хранения они не поддерживались в пригодном для работы состоянии, сообщили в ведомстве. Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы, по ним будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о сбыте недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере.

Больница, в которую были поставлены просроченные аппараты ИВЛ, не приняла подарок Аникеева на баланс, так как комиссия выявила их непригодность, передает ТАСС слова директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексея Мозалева. Параметры вентиляции у этих аппаратов не соответствуют заданным, регистрационных удостоверений на них нет, указано в копии прокурорского предостережения, опубликованного местным изданием «ПроВладимир». Само использование подаренных аппаратов может вызвать угрожающие жизни осложнения, сказано в предостережении.

Аникеев является председателем общественной организации «Милосердие и порядок». 15 апреля он сообщил о своем пожертвовании и отметил, что, хоть аппараты ИВЛ и были выпущены в 1999 г., «они новые, никогда не были в эксплуатации». Невозможность закупить новые аппараты он объяснил тем, что ближайшие поставки с заводов планируются с августа по октябрь 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных