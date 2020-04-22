Прокуратура потребовала возбудить дело из-за подаренных депутатом аппаратов ИВЛ

Прокуратура Владимирской области проверила городскую больницу № 6 г. Владимира, которой депутат Госдумы Григорий Аникеев передал выпущенные в 1999 г. аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Срок хранения этих аппаратов истек более 15 лет назад, во время хранения они не поддерживались в пригодном для работы состоянии, сообщили в ведомстве. Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы, по ним будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о сбыте недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере.