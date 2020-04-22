Прокуратура потребовала возбудить дело из-за подаренных депутатом аппаратов ИВЛ
Прокуратура Владимирской области проверила городскую больницу № 6 г. Владимира, которой депутат Госдумы Григорий Аникеев передал выпущенные в 1999 г. аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Срок хранения этих аппаратов истек более 15 лет назад, во время хранения они не поддерживались в пригодном для работы состоянии, сообщили в ведомстве. Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы, по ним будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о сбыте недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере.
Больница, в которую были поставлены просроченные аппараты ИВЛ, не приняла подарок Аникеева на баланс, так как комиссия выявила их непригодность, передает ТАСС слова директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексея Мозалева. Параметры вентиляции у этих аппаратов не соответствуют заданным, регистрационных удостоверений на них нет, указано в копии прокурорского предостережения, опубликованного местным изданием «ПроВладимир». Само использование подаренных аппаратов может вызвать угрожающие жизни осложнения, сказано в предостережении.
Аникеев является председателем общественной организации «Милосердие и порядок». 15 апреля он сообщил о своем пожертвовании и отметил, что, хоть аппараты ИВЛ и были выпущены в 1999 г., «они новые, никогда не были в эксплуатации». Невозможность закупить новые аппараты он объяснил тем, что ближайшие поставки с заводов планируются с августа по октябрь 2020 г.