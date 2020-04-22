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Мэрия Москвы подтвердила смерть врача от коронавируса

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Департамент здравоохранения Москвы подтвердил информацию о смерти врача госпиталя ветеранов войн №3 из-за осложнений от коронавирусной инфекции. По данным ведомства, мужчину перевели на лечение в больницу в Коммунарке. Он скончался 20 апреля. Из-за коронавируса у него развилась тяжелая двусторонняя пневмония.

Накануне о смерти врача писал The Moscow Times со ссылкой на двух медсестер, которые с ним работали. По данным издания, это 56-летний Максим Старинский, работавший в госпитале урологом. В начале апреля в госпитале ветеранов войн № 3 открылся коронавирусный стационар. Медицинские работники госпиталя рассказали, что больница не была готова к приему пациентов с коронавирусом. По их словам, на прошлой неделе заболевание выявили у 64 сотрудников. Двое из них находятся в палатах интенсивной терапии.

По данным The Moscow Times, смерть Старинского стала первым случаем гибели врача в России, который лечил пациентов с коронавирусом и заразился сам. Однако 16 апреля в Ульяновской области умер рентгенолог Владимир Фиошин, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция, писала «Комсомольская правда».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных