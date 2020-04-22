Мэрия Москвы подтвердила смерть врача от коронавируса

Накануне о смерти врача писал The Moscow Times со ссылкой на двух медсестер, которые с ним работали. По данным издания, это 56-летний Максим Старинский, работавший в госпитале урологом. В начале апреля в госпитале ветеранов войн № 3 открылся коронавирусный стационар. Медицинские работники госпиталя рассказали, что больница не была готова к приему пациентов с коронавирусом. По их словам, на прошлой неделе заболевание выявили у 64 сотрудников. Двое из них находятся в палатах интенсивной терапии.