Цикл лекций «Экономика и жизнь». Первая тема – чем нынешний кризис отличается от предыдущих

Первую лекцию читает ректор РЭШ Рубен Ениколопов. Она называется «Кризис: похож ли нынешний на предыдущие?». Пандемия еще не завершилась, но уже понятно, что она поделит нашу жизнь на до и после. Глубину и продолжительность глобального кризиса, который спровоцировал COVID-19, еще предстоит оценить. Лектор рассказывает, что экономическая наука знает о кризисах и применимы ли эти знания к новым вызовам.