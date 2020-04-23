Цикл лекций «Экономика и жизнь». Первая тема – чем нынешний кризис отличается от предыдущих
«Ведомости» показывают цикл онлайн-лекций «Экономика и жизнь», организованный Российской экономической школой (РЭШ) совместно с порталом InLiberty. Ведущие экономисты страны рассказывают, что они думают о ситуации с эпидемией коронавируса и ее экономических последствиях. Темы лекций затрагивают все аспекты жизни – от влияния паники на финансовые рынки и потребительские привычки людей до вопросов, связанных с политикой, коррупцией, неравенством и счастьем.
Первую лекцию читает ректор РЭШ Рубен Ениколопов. Она называется «Кризис: похож ли нынешний на предыдущие?». Пандемия еще не завершилась, но уже понятно, что она поделит нашу жизнь на до и после. Глубину и продолжительность глобального кризиса, который спровоцировал COVID-19, еще предстоит оценить. Лектор рассказывает, что экономическая наука знает о кризисах и применимы ли эти знания к новым вызовам.