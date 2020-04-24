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Скворцова: пик заболеваемости COVID-19 в России наступит через неделю

Ведомости

Медики рассчитывают, что Россия выйдет на плато по числу больных с коронавирусом уже на следующей неделе, заявила руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, пишет ТАСС.

Плато заболеваемости – это период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней. «Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», — сказала Скворцова. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «России-24» дал оценку ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, «мы даже середину пути не прошли» в плане динамики заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба на 24 апреля, в России выявлено 68 622 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — 36 897. Вылечились от коронавируса уже 2735 человек. Умерли 615.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных