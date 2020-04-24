Скворцова: пик заболеваемости COVID-19 в России наступит через неделю
Медики рассчитывают, что Россия выйдет на плато по числу больных с коронавирусом уже на следующей неделе, заявила руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, пишет ТАСС.
Плато заболеваемости – это период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней. «Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», — сказала Скворцова. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «России-24» дал оценку ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, «мы даже середину пути не прошли» в плане динамики заражения коронавирусом.
По данным оперативного штаба на 24 апреля, в России выявлено 68 622 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — 36 897. Вылечились от коронавируса уже 2735 человек. Умерли 615.