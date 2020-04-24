Скворцова: пик заболеваемости COVID-19 в России наступит через неделю

Плато заболеваемости – это период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней. «Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», — сказала Скворцова. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «России-24» дал оценку ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, «мы даже середину пути не прошли» в плане динамики заражения коронавирусом.