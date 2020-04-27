Российские генетики выведут чувствительных к коронавирусу мышей
Новосибирский научный центр «Вектор» совместно с Институтом биологии гена Российской академии наук выведут мышей, на которых будут испытываться вакцины и препараты против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Как говорится в сообщении, создание мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом, ведется с учетом мирового опыта по выведению мышей-моделей SARS и MERS (виды атипичной пневмонии. «Новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека», — отмечает пресс-служба санитарного ведомства.
По данным Роспотребнадзора, мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории. Это исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии, считают в ведомстве. «На первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза, но затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций разработчики перейдут на использование системы генного редактирования CRISPR/Cas9», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 г., говорится в сообщении. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находится около 173 тыс. человек. Всего проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.