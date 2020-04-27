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Российские генетики выведут чувствительных к коронавирусу мышей

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Новосибирский научный центр «Вектор» совместно с Институтом биологии гена Российской академии наук выведут мышей, на которых будут испытываться вакцины и препараты против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Как говорится в сообщении, создание мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом, ведется с учетом мирового опыта по выведению мышей-моделей SARS и MERS (виды атипичной пневмонии. «Новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека», — отмечает пресс-служба санитарного ведомства.

По данным Роспотребнадзора, мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории. Это исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии, считают в ведомстве. «На первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза, но затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций разработчики перейдут на использование системы генного редактирования CRISPR/Cas9», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 г., говорится в сообщении. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находится около 173 тыс. человек. Всего проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных