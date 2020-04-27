Российские генетики выведут чувствительных к коронавирусу мышей

По данным Роспотребнадзора, мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории. Это исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии, считают в ведомстве. «На первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза, но затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций разработчики перейдут на использование системы генного редактирования CRISPR/Cas9», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.