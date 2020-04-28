Росавиация составила примерный график вывозных рейсов до 5 мая
Росавиация подготовила предварительный график вывозных рейсов до 5 мая. Отечественные авиакомпании будут вывозить россиян из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая, говорится в сообщении агентства воздушного транспорта.
250 соотечественников прилетят из Тель-Авива в Москву рейсом «Аэрофлота» 28 апреля. Еще 150 человек компания доставить из Рима в Санкт-Петербург29 апреля. На 30 апреля планируется четыре вывозных авиарейса. S7 планирует доставить россиян из Камран во Владивосток и из Душанбе – в Новосибирск. «Уральские авиалинии» совершат рейс из Душанбе в Сургут и Екатеринбург. «Россия» готовится 30 апреля к рейсу из Мале и Коломбо в Санкт – Петербург и Москву.
«Аэрофлот» 1 мая привезет россиян из Бангкока в Москву, «Уральские авиалинии» с Пхукета в Уфу и Сочи. «Аэрофлот» планирует 2 мая рейс из Дели в Москву, «Аврора» — из Шанхая во Владивосток, S7 — из Бишкека в Новосибирск. «Уральские авиалинии» готова на 3 мая к двум рейсам в Москву — из Душанбе и Акабы. В Москву 4 мая ожидается рейс «России» из Денпасара. В предварительном графике на 5 мая рейс «Азур эйр» из Камрани в Санкт-Петербург и Москву.
«Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. По данным Росавиации, с 20 марта по 26 апреля на территорию России вернулось 172 199 россиян. С 20 по 26 апреля авиакомпании выполнили 21 вывозной рейс, домой вернулись 2875 соотечественников. 27 апреля к ним добавились еще 662 человека, вывезенные пятью авиарейсами.
Авиасообщение межу странами прервано из-за коронавируса. Пандемией коронавирусной инфекции охвачено около 200 стран и районов мира. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Институт подсчитывает подтвержденные случаи заболевания в реальном времени. По его данным, в мире от коронавируса скончались более 208 тыс. человек, свыше 870 тыс. выздоровели. По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России выявлено более 87 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Вылечились от коронавируса уже 7346 человек. Общее число умерших с диагнозом COVID-19 в России достигло 794 человек, из них 479 — в Москве.