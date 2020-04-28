Росавиация составила примерный график вывозных рейсов до 5 мая

Авиасообщение межу странами прервано из-за коронавируса. Пандемией коронавирусной инфекции охвачено около 200 стран и районов мира. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Институт подсчитывает подтвержденные случаи заболевания в реальном времени. По его данным, в мире от коронавируса скончались более 208 тыс. человек, свыше 870 тыс. выздоровели. По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России выявлено более 87 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Вылечились от коронавируса уже 7346 человек. Общее число умерших с диагнозом COVID-19 в России достигло 794 человек, из них 479 — в Москве.