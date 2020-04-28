Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Мосгорсуд отказался принять обеспечительные меры по иску к Собянину

Ведомости

Мосгорсуд отказался приостановить действие указов Собянина о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков в качестве меры предварительной защиты по административному иску об отмене таких указов. Такое решение объявила судья Наталья Севастьянова, которая рассматривает сегодня иски москвичей, оспаривающих законность указов мэра Москвы о введении ограничитиельных мер в связи с эрпидемией коронавируса. В одно дело объединили пять уже поданных административных исков к Собянинну, кроме того уже в процессе судья объявила о том, что  присоединиться к иску хотят еще 12 человек. 

О принятии мер предварительной защиты ходатайствовали инициаторы коллективного иска к мэру Москвы, поданного от имени  муниципального депутата Дениса Шендеровича. Эти меры, вызвали  сразу после введения  скопление людей на входах в метро, с чем пришлось столкнуться и заявителям. Это   грубейшее нарушение права заявителей на здоровье, что доказывает — такие меры несут повышенную общественную опасность, заявила представитель Шендеровича Юлия Сычева. 

Как объяснила судья, принятие мер предварительной защиты по административному иску возможно только в случае существования явной опасности нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца, или в случае, если защита прав, свобод и законных интересов административного истца будет невозможна или затруднительна без принятия таких мер. Однако истцам не удалось предоставить суду явные докательства  существование такой угрозы, решила судья. Все доводы сводятся к оспариванию нормативного правового акта по существу. 

Процесс по искам к Собянину проходит в закрытом от прессы режиме в связи с особым режимом работы судов, но заявители ведут аудиотрансляцию из зала суда.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных