Мосгорсуд отказался принять обеспечительные меры по иску к Собянину
Мосгорсуд отказался приостановить действие указов Собянина о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков в качестве меры предварительной защиты по административному иску об отмене таких указов. Такое решение объявила судья Наталья Севастьянова, которая рассматривает сегодня иски москвичей, оспаривающих законность указов мэра Москвы о введении ограничитиельных мер в связи с эрпидемией коронавируса. В одно дело объединили пять уже поданных административных исков к Собянинну, кроме того уже в процессе судья объявила о том, что присоединиться к иску хотят еще 12 человек.
О принятии мер предварительной защиты ходатайствовали инициаторы коллективного иска к мэру Москвы, поданного от имени муниципального депутата Дениса Шендеровича. Эти меры, вызвали сразу после введения скопление людей на входах в метро, с чем пришлось столкнуться и заявителям. Это грубейшее нарушение права заявителей на здоровье, что доказывает — такие меры несут повышенную общественную опасность, заявила представитель Шендеровича Юлия Сычева.
Как объяснила судья, принятие мер предварительной защиты по административному иску возможно только в случае существования явной опасности нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца, или в случае, если защита прав, свобод и законных интересов административного истца будет невозможна или затруднительна без принятия таких мер. Однако истцам не удалось предоставить суду явные докательства существование такой угрозы, решила судья. Все доводы сводятся к оспариванию нормативного правового акта по существу.
Процесс по искам к Собянину проходит в закрытом от прессы режиме в связи с особым режимом работы судов, но заявители ведут аудиотрансляцию из зала суда.