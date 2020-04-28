Мосгорсуд отказался принять обеспечительные меры по иску к Собянину

Мосгорсуд отказался приостановить действие указов Собянина о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков в качестве меры предварительной защиты по административному иску об отмене таких указов. Такое решение объявила судья Наталья Севастьянова, которая рассматривает сегодня иски москвичей, оспаривающих законность указов мэра Москвы о введении ограничитиельных мер в связи с эрпидемией коронавируса. В одно дело объединили пять уже поданных административных исков к Собянинну, кроме того уже в процессе судья объявила о том, что присоединиться к иску хотят еще 12 человек.