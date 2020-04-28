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В системе ФСИН коронавирус обнаружен у 271 сотрудника и 40 заключенных

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Как говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН России, на 28 апреля после проведения 18 728 тестов на коронавирусную инфекцию число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271 случай. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра на ту же дату составляет 40 случаев. Среди заболевших нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

В сложившейся ситуации, говорится в сообщении, в ряде регионов, где обстановка наиболее сложная, в учреждениях ФСИН запрещен прием посылок и передач, не осуществляется вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, приостановлено предоставление длительных и краткосрочных личных свиданий. Чтобы обеспечить права заключенных, для адвокатов, следователей, защитников введен особый порядок посещений учреждений, предусматривающий общение через стеклянные перегородки и использование средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в территориальных управлениях ФСИН, где действует режим особых условий, прием осуществляет лишь один следственный изолятор, что позволяет минимизировать контакты вновь поступающих граждан. Их срок пребывания на карантине увеличен до 21 дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных