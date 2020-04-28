В системе ФСИН коронавирус обнаружен у 271 сотрудника и 40 заключенных

Как говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН России, на 28 апреля после проведения 18 728 тестов на коронавирусную инфекцию число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271 случай. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра на ту же дату составляет 40 случаев. Среди заболевших нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.