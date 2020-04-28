В системе ФСИН коронавирус обнаружен у 271 сотрудника и 40 заключенных
Как говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН России, на 28 апреля после проведения 18 728 тестов на коронавирусную инфекцию число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271 случай. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра на ту же дату составляет 40 случаев. Среди заболевших нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.
В сложившейся ситуации, говорится в сообщении, в ряде регионов, где обстановка наиболее сложная, в учреждениях ФСИН запрещен прием посылок и передач, не осуществляется вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, приостановлено предоставление длительных и краткосрочных личных свиданий. Чтобы обеспечить права заключенных, для адвокатов, следователей, защитников введен особый порядок посещений учреждений, предусматривающий общение через стеклянные перегородки и использование средств индивидуальной защиты.
Кроме того, в территориальных управлениях ФСИН, где действует режим особых условий, прием осуществляет лишь один следственный изолятор, что позволяет минимизировать контакты вновь поступающих граждан. Их срок пребывания на карантине увеличен до 21 дня.