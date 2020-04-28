Генпрокуратура признала фейком статью Vademecum об оплате за пациентов с COVID-19

Ранее информацию издания опроверг департамент здравоохранения Москвы, писал РБК. В ответ на запрос «Ведомостей» представитель Московского фонда обязательного медицинского страхования прислал ссылку на сообщение фонда от 23 апреля. Там указано, что при наличии патологических изменений в организме вызывается бригада скорой медицинской помощи для эвакуации пациента. Также в сообщении фонд призывает граждан соблюдать самоизоляцию и не обращаться самостоятельно в стационары во избежание перегрузки системы здравоохранения города. На конкретный вопрос об оплате лечения пациентам, которые поступили в больницы не на скорой, представитель фонда «Ведомостям» не ответил.