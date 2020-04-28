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Генпрокуратура признала фейком статью Vademecum об оплате за пациентов с COVID-19

Ведомости

Генеральная прокуратура назвала недостоверной публикацию Vademecum об оплате медицинской помощи больными коронавирусной инфекцией. Как указано в сообщении прокуратуры, на сайте одного из интернет-изданий опубликована статья под заголовком «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой».

По данным автора, указанный фонд направил в ряд медучреждений и страховых медицинских организаций города информацию о том, что медицинские услуги с кодами: «короновирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная», «дыхательная недостаточность 1–2 степени с тяжелым течением» оплачиваются только в случае доставки пациентов бригадами скорой и неотложной медицинской помощи, пишет прокуратура. Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к материалу.

Vademecum опубликовал заметку под названием «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой» 23 апреля. Позднее информацию издания опроверг департамент здравоохранения Москвы, писал РБК.

Редакция Vademecum в ответ на требование Генпрокуратуры опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что расценивает закрытие доступа к публикации как проявление «жесткой цензуры со стороны органов власти», а заявление чиновников о том, что представленная информация является заведомо ложной и призывает к экстремизму, – как прямое оскорбление коллектива издания. Поступившие в редакцию уведомление об ограничении доступа к материалу грубо нарушает Конституцию и закон «О средствах массовой информации», говорится в письме.

Ранее информацию издания опроверг департамент здравоохранения Москвы, писал РБК. В ответ на запрос «Ведомостей» представитель Московского фонда обязательного медицинского страхования прислал ссылку на сообщение фонда от 23 апреля. Там указано, что при наличии патологических изменений в организме вызывается бригада скорой медицинской помощи для эвакуации пациента. Также в сообщении фонд призывает граждан соблюдать самоизоляцию и не обращаться самостоятельно в стационары во избежание перегрузки системы здравоохранения города. На конкретный вопрос об оплате лечения пациентам, которые поступили в больницы не на скорой, представитель фонда «Ведомостям» не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных