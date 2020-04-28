Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до конца майских праздников. Документ опубликован на сайте Кремля. Это одна из мер борьбы с распространением коронавируса, объявленная президентом в ходе своего выступления в начале совещания с руководителями регионов и членами правительства 28 апреля.
Выходными объявлены дни с 1 по 10 мая с сохранением зарплаты. Таким образом, режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля, продлен до 11 мая включительно. В своем обращении Путин также объявил, что до 5 мая правительство и рабочая группа при Госсовете подготовят рекомендации для регионов, как постепенно ослаблять режим самоизоляции и ограничений для бизнеса. Губернаторы смогут ослаблять контроль с 12 мая, но постепенно и по рекомендациям правительства.
Это уже четвертое обращение президента к народу по ситуации с коронавирусом. В своем первом обращении 25 марта президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Во время обращения 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель и призвал людей оставаться по возможности дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Некоторые регионы по своему усмотрению объявили дополнительные меры борьбы с COVID-19, введя более жесткие правила самоизоляции.
Всего в стране, по данным на 28 апреля, зафиксировано уже 93 558 случаев коронавируса, 867 зараженных умерли.