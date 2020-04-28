Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Выходными объявлены дни с 1 по 10 мая с сохранением зарплаты. Таким образом, режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля, продлен до 11 мая включительно. В своем обращении Путин также объявил, что до 5 мая правительство и рабочая группа при Госсовете подготовят рекомендации для регионов, как постепенно ослаблять режим самоизоляции и ограничений для бизнеса. Губернаторы смогут ослаблять контроль с 12 мая, но постепенно и по рекомендациям правительства.