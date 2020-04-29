Коронавирусной инфекцией заболели более 1 млн американцев

Во всем мире количество заражений составляет более 3 миллионов с момента начала вспышки в Китае в конце 2019 г. Соединенные Штаты, занимающие третье место в мире по численности населения, имеют в пять раз больше случаев заболевания, чем следующие наиболее пострадавшие страны-Италия, Испания и Франция. Из 20 наиболее сильно пострадавших стран Соединенные Штаты занимают пятое место по числу случаев заболевания на душу населения, сообщает Reuters tally. В Соединенных Штатах насчитывается около 30 случаев заболевания на 10 000 человек. Испания занимает первое место с более чем 48 случаями на 10 000 человек, за ней следуют Бельгия, Швейцария и Италия.