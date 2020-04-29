Коронавирусной инфекцией заболели более 1 млн американцев
Число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 1 млн. От COVID-19 умерло к 29 апреля 58 233 американца, это больше чем погибло во время войны во Вьетнаме, сообщает Reuters.
По данным агентства, число случаев заболевания в США удвоилось за 18 дней и составляет одну треть всех инфекций в мире. Около 30% случаев заболевания произошло в штате Нью-Йорк, эпицентре вспышки болезни в США, за которым следуют Нью-Джерси, Массачусетс, Калифорния и Пенсильвания. Число погибших с момента первой смерти от коронавируса, зафиксированной 29 февраля, составило 58 233 человека. Это больше, чем количество жертв войны во Вьетнаме (58 220 погибших американцев).
Число жертв коронавируса в США, по данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), превышает число смертей от сезонного гриппа за последние годы, за исключением сезона 2017-2018 г.г. По прогнозам американских ученых, к августу COVID-19 может унести более 74 тысяч жизней. В 1967 г. сезонный грипп унес жизни около 100 тыс. американцев, 675 тыс. человек погибли от испанского гриппа в 1918 г. Число безработных в США из-за коронавируса выросло до 26,5 млн человек из-за мер по изоляции.
Во всем мире количество заражений составляет более 3 миллионов с момента начала вспышки в Китае в конце 2019 г. Соединенные Штаты, занимающие третье место в мире по численности населения, имеют в пять раз больше случаев заболевания, чем следующие наиболее пострадавшие страны-Италия, Испания и Франция. Из 20 наиболее сильно пострадавших стран Соединенные Штаты занимают пятое место по числу случаев заболевания на душу населения, сообщает Reuters tally. В Соединенных Штатах насчитывается около 30 случаев заболевания на 10 000 человек. Испания занимает первое место с более чем 48 случаями на 10 000 человек, за ней следуют Бельгия, Швейцария и Италия.
По данным оперативного штаба на 28 апреля, в России число заразившихся коронавирусом превысило 93 000 человек, из них 867 заболевших умерли, выздоровели 8456 человек.