Amnesty International: меры против коронавируса используются для репрессий
Правозащитная организация Amnesty International назвала репрессивными и насильственными меры против коронавируса, которые приняли власти стран Восточной и Центральной Азии. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном 29 апреля. В докладе сообщается о нарушениях права на здоровье и других прав человека в России в связи с борьбой против коронавируса.
В докладе дается оценка ограничительным мерам в Казахстане, России, Узбекистане, Азербайджане, Белоруссии, Украине, Грузии, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии и других странах. По оценке его авторов, правительства этих стран восприняли пандемию коронавируса как «карт-бланш на подавление прав человека». Отмечается, что любые жесткие меры против коронавируса «должны быть ограниченными по времени и соразмерными». Уже принятые меры «никак не соответствуют» обязательствам стран в области прав человека, считают в Amnesty International. По словам исследовательницы организации по Центральной Азии Хезир Макгилл, власти более заинтересованы «в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здоровья».
В докладе говорится, что оптимизация сетей медицинских учреждений в России вместе с низким уровнем расходов бюджета на здравоохранение привела к сокращению числа больниц, нехватке кадров и дефициту средств индивидуальной защиты и лекарств. Отмечается, что к медикам, которые жаловались на нехватку средств защиты, применяются меры административного воздействия, а сами они больше всех страдают от коронавируса и последствий заражения им. По данным международных правозащитников, одних пациентов в России выписали из больниц до окончания их лечения, других — отказывались принимать на лечение без подтверждения, что у них нет коронавируса. Правозащитники выражают тревогу фактами закрытия больниц на карантин при обнаружении коронавирусной инфекции у медицинского персонала или пациентов. По оценке организации, это сводит на нет доступность медицинской помощи для населения, особенно на отдаленных территориях.
В докладе указывается на случаи привлечения к ответственности пользователей социальных сетей, журналистов и медицинских работников, которые критиковали действия по борьбе с заболеванием в России и Азербайджане. В Amnesty International считают, что меры по противодействию недостоверной информации (фейкам) о COVID-19 могут использоваться «для подавления критических голосов» и запрета на распространение сведений о масштабах эпидемии, проблемах медицины и неверных действиях властей. Технологии цифрового слежения за людьми в время изоляционных и карантинных мер, по мнению правозащитников, должны использоваться таким образом, чтобы не допускать нарушений прав человека и дискриминации различных социальных групп.
По данным оперативного штаба на 28 апреля, в России число заразившихся коронавирусом превысило 93 000 человек, из них 867 заболевших умерли, выздоровели 8456 человек. Ограничительные меры из-за коронавируса, получившие название «режим самоизоляции», в России продлены до 12 мая. После этой даты планируется начать их поэтапно смягчать и отменять.