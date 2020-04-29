Amnesty International: меры против коронавируса используются для репрессий

В докладе говорится, что оптимизация сетей медицинских учреждений в России вместе с низким уровнем расходов бюджета на здравоохранение привела к сокращению числа больниц, нехватке кадров и дефициту средств индивидуальной защиты и лекарств. Отмечается, что к медикам, которые жаловались на нехватку средств защиты, применяются меры административного воздействия, а сами они больше всех страдают от коронавируса и последствий заражения им. По данным международных правозащитников, одних пациентов в России выписали из больниц до окончания их лечения, других — отказывались принимать на лечение без подтверждения, что у них нет коронавируса. Правозащитники выражают тревогу фактами закрытия больниц на карантин при обнаружении коронавирусной инфекции у медицинского персонала или пациентов. По оценке организации, это сводит на нет доступность медицинской помощи для населения, особенно на отдаленных территориях.