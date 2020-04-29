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В Риме умер великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре

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Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре умер в Риме в ночь на среду, 29 апреля. Об этом сообщила на своем сайте сама католическая организация.

В сообщении уточняется, что 75-летний глава католического рыцарского ордена умер в результате неизлечимой болезни. Название болезни не уточняется, но диагностирована она была несколько месяцев назад. 28 апреля магистра госпитализировали в критическом состоянии в одну из больниц в Риме.

Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто родился в 1944 г. в Риме. В орден он был принят в 1985 г, рыцарем стал в 1993 г. 29 апреля 2017 г. его избрали временным главой ордена, через год — в мае 2018 г. — его выбрали на должность великого магистра и князя ордена. Он был 80-м по счету его главой.

Мальтийский рыцарский орден — старейший в мире, он был основан в 1048 г. Он находится на территории Италии и Мальты со штаб-квартирой в Риме. Имеет статус наблюдателя при ООН. Поддерживает дипломатические и официальные отношения со 116 государствами, в том числе с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных