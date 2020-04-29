В Риме умер великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре
Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре умер в Риме в ночь на среду, 29 апреля. Об этом сообщила на своем сайте сама католическая организация.
В сообщении уточняется, что 75-летний глава католического рыцарского ордена умер в результате неизлечимой болезни. Название болезни не уточняется, но диагностирована она была несколько месяцев назад. 28 апреля магистра госпитализировали в критическом состоянии в одну из больниц в Риме.
Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто родился в 1944 г. в Риме. В орден он был принят в 1985 г, рыцарем стал в 1993 г. 29 апреля 2017 г. его избрали временным главой ордена, через год — в мае 2018 г. — его выбрали на должность великого магистра и князя ордена. Он был 80-м по счету его главой.
Мальтийский рыцарский орден — старейший в мире, он был основан в 1048 г. Он находится на территории Италии и Мальты со штаб-квартирой в Риме. Имеет статус наблюдателя при ООН. Поддерживает дипломатические и официальные отношения со 116 государствами, в том числе с Россией.