В Риме умер великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре

Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто родился в 1944 г. в Риме. В орден он был принят в 1985 г, рыцарем стал в 1993 г. 29 апреля 2017 г. его избрали временным главой ордена, через год — в мае 2018 г. — его выбрали на должность великого магистра и князя ордена. Он был 80-м по счету его главой.