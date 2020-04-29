ФСБ пресекла контрабанду лома драгоценных металлов на 200 млн рублей

Группу контрабандистов из России и Литвы задержали во время попытки вывезти драгоценные металлы на сумму не менее 200 млн руб., сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) «Интерфаксу». В грузовике, досмотренном в Смоленской области, были обнаружены мешки с перемолотыми автомобильными катализаторами. Металлолом содержал в своем составе платину, палладий и родий, всего в машине было более 11 т лома.