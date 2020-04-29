ФСБ пресекла контрабанду лома драгоценных металлов на 200 млн рублей
Группу контрабандистов из России и Литвы задержали во время попытки вывезти драгоценные металлы на сумму не менее 200 млн руб., сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) «Интерфаксу». В грузовике, досмотренном в Смоленской области, были обнаружены мешки с перемолотыми автомобильными катализаторами. Металлолом содержал в своем составе платину, палладий и родий, всего в машине было более 11 т лома.
ФСБ заявляет, что контрабандисты организовали канал вывоза драгоценных металлов из России в Германию. Они перевозили ценные грузы транзитом через Белоруссию и Литву. Грузовик с металлоломом был досмотрен неподалеку от границы с Белоруссией.
Также сотрудники ФСБ и Министерства внутренних дел (МВД) провели обыски в помещениях в Московском регионе. В офисах и складах, занимаемых контрабандистами, обнаружили еще 700 кг перемолотых катализаторов, а также более 160 кг серебра и золота. Управление МВД России по Смоленской области возбудило уголовное дело.