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ФСБ пресекла контрабанду лома драгоценных металлов на 200 млн рублей

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Группу контрабандистов из России и Литвы задержали во время попытки вывезти драгоценные металлы на сумму не менее 200 млн руб., сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) «Интерфаксу». В грузовике, досмотренном в Смоленской области, были обнаружены мешки с перемолотыми автомобильными катализаторами. Металлолом содержал в своем составе платину, палладий и родий, всего в машине было более 11 т лома.

ФСБ заявляет, что контрабандисты организовали канал вывоза драгоценных металлов из России в Германию. Они перевозили ценные грузы транзитом через Белоруссию и Литву. Грузовик с металлоломом был досмотрен неподалеку от границы с Белоруссией.

Также сотрудники ФСБ и Министерства внутренних дел (МВД) провели обыски в помещениях в Московском регионе. В офисах и складах, занимаемых контрабандистами, обнаружили еще 700 кг перемолотых катализаторов, а также более 160 кг серебра и золота. Управление МВД России по Смоленской области возбудило уголовное дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных