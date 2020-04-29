Верховный суд продлил ограничения в работе судов

Судьям рекомендовано рассматривать только безотлагательные дела, а при наличии технической возможности – делать это с использованием системы видеоконференцсвязи или веб-конференции, «с учетом опыта Верховного суда». Для участия в заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образцов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, разъяснил Верховный суд.