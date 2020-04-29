Верховный суд продлил ограничения в работе судов
Верховный суд и Совет судей продлили особый режим работы судов до 11 мая, об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Верховного суда.
Судьям рекомендовано рассматривать только безотлагательные дела, а при наличии технической возможности – делать это с использованием системы видеоконференцсвязи или веб-конференции, «с учетом опыта Верховного суда». Для участия в заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образцов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, разъяснил Верховный суд.
Первые несколько процессов с использованием веб-конференцсвязи Верховный суд провел 21 апреля, а уже 29 апреля первый арбитражный процесс-онлайн состоялся в арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.