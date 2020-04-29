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Патриарх Кирилл отстранил от служб протодиакона Андрея Кураева

Ведомости

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл запретил в служении протодиакона и блогера Андрея Кураева, говорится в указе главы РПЦ. Решение принято из-за публичного оскорбления памяти скончавшегося от коронавируса настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.

Оскорбление было публичным и, по словам патриарха, было допущено в день смерти настоятеля. Запрет в служении будет действовать до рассмотрения дела епархиальным церковным судом.

Агейкин умер 21 апреля. Смерть священнослужителя Кураев прокомментировал в своем ЖЖ, назвав его «тупым карьеристом» и «недопротопресвитером». Кураев известен своими неоднозначными высказываниями о религии, нравственности и политике, за что в 2014 г. был исключен из Московской духовной академии, где долгое время преподавал. 28 апреля в интервью газете «Московский комсомолец» Кураев критически высказывался об отношении РПЦ к коронавирусу и мерам по профилактике его распространения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных