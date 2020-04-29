Начальник УГИБДД Нижегородской области покончил с собой

Это произошло после того как сотрудники ФСБ задержали двух его заместителей: полковника полиции Алексея Сатова и начальника группы разбора [его имя в материале издания не указано]. По версии следствия, полицейские сфабриковали отчёт о ДТП, в результате которого виновник аварии избежал штрафа. Еще двое сотрудников ГИБДД получали взятки от одной из автошкол.