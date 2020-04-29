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Начальник УГИБДД Нижегородской области покончил с собой

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В Нижнем Новгороде покончил с собой начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. По данным ведомства, Ржевский был в отпуске. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

По данным источника NN.ru, тело Ржевского было обнаружили в его рабочем кабинете. Также там нашли наградной пистолет. Ржевский возглавлял УГИБДД по Нижегородской области с лета 2014 г. 21 апреля он подал рапорт об отставке.

Это произошло после того как сотрудники ФСБ задержали двух его заместителей: полковника полиции Алексея Сатова и начальника группы разбора [его имя в материале издания не указано]. По версии следствия, полицейские сфабриковали отчёт о ДТП, в результате которого виновник аварии избежал штрафа. Еще двое сотрудников ГИБДД получали взятки от одной из автошкол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных