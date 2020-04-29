Начальник УГИБДД Нижегородской области покончил с собой
По данным источника NN.ru, тело Ржевского было обнаружили в его рабочем кабинете. Также там нашли наградной пистолет. Ржевский возглавлял УГИБДД по Нижегородской области с лета 2014 г. 21 апреля он подал рапорт об отставке.
Это произошло после того как сотрудники ФСБ задержали двух его заместителей: полковника полиции Алексея Сатова и начальника группы разбора [его имя в материале издания не указано]. По версии следствия, полицейские сфабриковали отчёт о ДТП, в результате которого виновник аварии избежал штрафа. Еще двое сотрудников ГИБДД получали взятки от одной из автошкол.