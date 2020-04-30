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Фонд Цукерберга выделил $13,6 млн на исследования коронавируса

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«Инициатива Чан-Цукерберга» (CZI, благотворительный фонд основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены, доктора Присциллы Чан) выделила $13,6 млн на научное сотрудничество между UC San Francisco (UCSF), Стэнфордским университетом и Chan Zuckerberg Biohub (CZ Biohub). Цель совместного проекта — изучение распространения COVID-19 и иммунитета к коронавирусу в районе залива Сан-Франциско, сообщает CZI.

Из выделенных средств научный консорциум окажет поддержку двум исследованиям. В первом ученые сделают широкую репрезентативную выборку (4 тыс. человек) среди населения в районе залива и предоставит данные, необходимые для принятия решений о возобновлении экономики в Калифорнии после эпидемии без ухудшения эпидситуации. Второе исследование ориентировано на медицинский персонал (3,5 тыс. человек) того же района. Оно будет изучать, защищают ли антитела COVID-19 людей от повторной инфекции и как долго. «Эта информация может иметь решающее значение для защиты медицинских работников по всему миру», — отмечается в сообщении CZI.

«Чтобы вновь открыть общество в районе залива и сохранить безопасность медицинских работников, мы должны сначала понять эпидемиологию этого заболевания», — сказала соучредитель и соруководитель CZI, доктор Присцилла Чан. Сроки обоих исследований — девять месяцев. Объединенные данные позволят получить критическое представление об изменении показателей инфицирования COVID-19 по мере того, как район залива начнет возвращаться к работе, и восполнят пробелы в знаниях о природе иммунитета к COVID-19. «Знания, полученные нами в результате этих исследований, будут иметь решающее значение для понимания воздействия COVID-19 на наш регион и защиты медицинских работников здесь и во всем мире», — отметил президент Стэнфордского университета Марк Тессье-Лавин.

CZI основана супругами Чан и Цукербергом в 2015 г. Фонд делает инвестиционные пожертвования в технологии искоренения болезней, улучшения образования и реформирования системы уголовного правосудия. Он финансирует на грантовой основе инженерную деятельность и исследования в области науки, образования и справедливости. Как сообщает Forbes, CZI выделила в общей сложности $56 млн на борьбу с пандемией коронавируса. В числе этих грантов — $25 млн для проекта против COVID-19 Билла Гейтса и $4 млн для расширения лабораторий UCSF и бесплатного тестирования на коронавирус. Как сообщил CZI, фонд также выделил $14 млн на поддержку 29 междисциплинарных групп и создание сети исследователей, которые будут изучать новые идеи относительно роли воспаления в болезнях (астма, артрит и болезни сердца). Проектные команды (врачи, биологи, IT-разработчики и математики) представляют 11 стран мира.

По данным Университета Джонса Хопкинса в США врачи выявили 1 028 217 случаев заражения коронавирусом, умерли от последствий коронавирусной инфекции 60 207 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных