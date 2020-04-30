Фонд Цукерберга выделил $13,6 млн на исследования коронавируса

CZI основана супругами Чан и Цукербергом в 2015 г. Фонд делает инвестиционные пожертвования в технологии искоренения болезней, улучшения образования и реформирования системы уголовного правосудия. Он финансирует на грантовой основе инженерную деятельность и исследования в области науки, образования и справедливости. Как сообщает Forbes, CZI выделила в общей сложности $56 млн на борьбу с пандемией коронавируса. В числе этих грантов — $25 млн для проекта против COVID-19 Билла Гейтса и $4 млн для расширения лабораторий UCSF и бесплатного тестирования на коронавирус. Как сообщил CZI, фонд также выделил $14 млн на поддержку 29 междисциплинарных групп и создание сети исследователей, которые будут изучать новые идеи относительно роли воспаления в болезнях (астма, артрит и болезни сердца). Проектные команды (врачи, биологи, IT-разработчики и математики) представляют 11 стран мира.