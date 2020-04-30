В Госдуму внесли законопроект о штрафах с камер для водителей без пропусков
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАПП). Они предусматривают введение штрафа в пять тысяч рублей за управление автомобилем без специального разрешения в условиях ограничительных мер против коронавируса, который будет выноситься в автоматическом режиме, сообщает «Коммерсантъ».
Нижегородские законодатели для этого предложили дополнить КоАП России статьей 12.38. Поправки предоставят возможность наложить такой штраф в автоматическом режиме, по данным видеокамер, по всей стране, а не только в Москве. В апреле 2020 г., напоминают в заксобрании Нижегородской области, Госдума уже приняла поправку к КоАП (ст.20.6.1), которая позволяет штрафовать за нарушение правил «режима повышенной готовности» на суммы от одной до 30 тысяч рублей. В действующем КоАП упрощенный порядок наказания для водителей (через видеофиксацию) предусматривается только за нарушения правил дорожного движения и парковку на газонах. Заксобрание Нижегородской области предлагает также внести изменения в правила дорожного движения, но какие — в пояснительной записке не указывается.
По словам первого заместителя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, комитет не поддержит предложения нижегородского парламента. Лысаков считает, что законопроект внесен в Госдуму по просьбе московских властей, чтобы узаконить практику вынесения штрафов в столице. По оценке Лысакова, штраф с камер незаконен. Ст. 20.6.1 и 6.3. КоАП за нарушения ограничений из-за коронавируса достаточно, считает депутат. С 22 апреля 2020 г. автоматические камеры стали применяться для наказания водителей-нарушителей ограничительных мер в Москве. Штраф в пять тыс. руб. выносит Московская административная дорожная инспекция по ст. 3.18.1 КоАП региона. Всего выявили 327 тыс. автомобилей без пропусков, штрафные постановления жители столицы начали получать 27 апреля.
Опрошенные газетой юристы указали, что штрафные рассылки по составам из московского КоАП рассылать нельзя, практика вынесения таких штрафов противоречит разъяснениям Верховного суда. Челябинский юрист и правозащитник Лев Воропаев обратился с иском в Мосгорсуд с требованием признать недействующими нормы КоАП Москвы о вынесении штрафов с дорожных камер. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отмечает, что личный автомобиль — самое безопасное средство передвижения во время пандемии, и такое передвижения надо стимулировать, а не наказывать штрафами в условиях потери работы многими из автовладельцев.
По данным оперативного штаба на 29 апреля, в России число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 99 300 человек, из них 972 заболевших умерло, выздоровели более 10 000 человек. Всего в Москве было выявлено свыше 50 400 случаев заражения COVID-19, общее число умерших от последствий болезни превысило 600 человек, сообщил оперативный штаб. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.