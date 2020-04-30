В Госдуму внесли законопроект о штрафах с камер для водителей без пропусков

Нижегородские законодатели для этого предложили дополнить КоАП России статьей 12.38. Поправки предоставят возможность наложить такой штраф в автоматическом режиме, по данным видеокамер, по всей стране, а не только в Москве. В апреле 2020 г., напоминают в заксобрании Нижегородской области, Госдума уже приняла поправку к КоАП (ст.20.6.1), которая позволяет штрафовать за нарушение правил «режима повышенной готовности» на суммы от одной до 30 тысяч рублей. В действующем КоАП упрощенный порядок наказания для водителей (через видеофиксацию) предусматривается только за нарушения правил дорожного движения и парковку на газонах. Заксобрание Нижегородской области предлагает также внести изменения в правила дорожного движения, но какие — в пояснительной записке не указывается.